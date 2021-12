Kanu herda vaga de Victor Ramos e retorna ao time

O técnico Vagner Mancini teve uma má notícia nesta segunda-feira, 5: com dores na sola do pé, o zagueiro Victor Ramos será desfalque para o jogo de quarta, 7, às 19h30, pela 23ª rodada do Brasileiro, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na sequência, porém, recebeu uma notícia que compensou: Kanu está 100% recuperado fisicamente após sofrer uma pubalgia há duas semanas e retorna ao time. Ele ocupará justamente a vaga de Victor.

Kanu já vinha com dores no púbis e havia atuado no sacrifício na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Paulo, no dia 23 de agosto. Depois, parou para fazer o tratamento que o fez ser desfalque no 2 a 1 sobre o América-MG na Fonte Nova e nos dois jogos contra o Coritiba que geraram a eliminação do Vitória na Copa Sul-Americana.

Mancini comentou: "Tenho tentado fazer malabarismo com nossos dois zagueiros, Kanu e Victor Ramos. Se eu fosse deixá-los de fora do time por causa das dores que estão sentindo, nenhum dos dois teria atuado nos últimos cinco jogos. Eles têm atuado no sacrifício para nos ajudar. Eu tenho tentado usar um em um jogo, um em outro".

A chateação do treinador é porque as lesões têm atrapalhado a escalação da equipe. Antes do problema de Kanu, Victor Ramos havia sido desfalque por duas partidas. Dessa forma, Ramon, que, na teoria, seria o reserva imediato da dupla, segue como titular.

Mais problemas

Para quarta, vale lembrar, além de Victor Ramos, também serão desfalques os atacantes Kieza e Vander, suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos, e o volante Willian Farias, com lesão muscular. Na meia defensiva, Amaral será o substituto. No ataque, Rodrigo Ramallo e David devem entrar nos respectivos lugares de Kieza e Vander.

O Leão será escalado com Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Amaral, Marcelo e Cárdenas; David, Marinho e Rodrigo Ramallo.

No entanto, Vagner Mancini ainda estuda reforçar o meio de campo. Nesse caso, Rammallo ou Vander cederiam lugar a Serginho.

