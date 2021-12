Kanu é relacionado pela 1ª vez na temporada

Recuperado de um desconforto muscular, o zagueiro Kanu pode fazer a su estreia pelo Vitória nesta quarta-feira, 15, no duelo diante do Flamengo de Guanambi, às 20h30, pela 4ª rodada Campeonato Baiano.

A última partida oficial de Kanu foi no jogo contra o Palmeiras, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, quando o Rubro-Negro perdeu por 2 a 1.

Goleiros: Caique e Fernando Miguel

Laterais:Cedric, Euller, Salino e Geferson

Zagueiros: Fred, Alan Costa, Kanu e Rene Santos

Meio-campistas:; Bruno Ramires, Uillian Correia, Willian Farias e José Welison; Datolo, Cleiton e Jhemerson

Atacantes: André Lima, Kieza, Paulinho, Pineda e David

