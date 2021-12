Kanu é regularizado e já pode estrear pelo Vitória

O zagueiro Antônio Eduardo Pereira dos Santos, conhecido apenas como Kanu, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira, 11. Com isso, ele já está apto para ser opção do técnico Vagner Mancini para os próximos jogos do Leão na temporada.

Após atuar pelo OH Leuven, da Bélgica, rescindir contrato com o Vitória de Guimarães - de Portugal -, e acertar com o Leão em abril, Kanu chegou até a treinar por conta própria. Em entrevista ao A TARDE há um mês, ele relatou seu cuidado em manter a forma para, quando estivesse apto, estar preparado para entrar em campo.

"Não deixei de trabalhar a parte física em nenhum momento. Tenho realizado treinos diários em uma academia particular e na praia. Quando meu futuro for definido, estarei pronto fisicamente".

Agora, com tudo já devidamente acertado, a expectativa é que o atleta entre no domingo, 15, contra o Santa Cruz, em Pernambuco, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Esta é a segunda passagem de Kanu pelo Vitória. No meio do ano passado, o zagueiro foi um dos destaques do time, quando disputou16 partidas e marcou quatro gols.

