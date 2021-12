Kanu e Fernando Miguel são dúvida para o clássico

Desfalques na última partida, na quinta-feira, 19, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Kanu continuam sendo dúvida para o clássico Ba-Vi, no domingo, 22.

Nesta sexta-feira, 20, o zagueiro – que já iniciou a transição após se recuperar de uma inflamação no joelho – fez treino físico em separado. Já o goleiro, que sofre com uma inflamação na planta do pé, não participou das atividades e continuou em tratamento.

O atacante Kieza, que retornou de cirurgia, treinou com a equipe reserva. Os titulares do jogo contra o Atlético-PR fizeram uma atividade regenerativa na academia.

adblock ativo