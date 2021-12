Kanu confirma 'mudanças', mas revela que vai encarar Jacobina

No meio de uma maratona de sete jogos em 20 dias, com direito a viagem de ônibus para Aracaju na última quarta-feira, o Vitória vai mesmo escalar maioria de reservas para enfrentar o Jacobina no domingo, 26., às 18h30, pela 9ª rodada do Campeonato Baiano.

Quem confirmou o indício que já havia sido dado pelo técnico Argel – após o triunfo sobre o Sergipe – foi o zagueiro titular Kanu em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 24, na Toca do Leão. “Argel vai fazer mudanças. Temos um plantel qualificado com grandes jogadores. Não temos 11. Temos 25, 26 jogadores e todos têm qualidade para atuar”, afirmou ele.

O atleta, em compensação, garantiu que vai a campo: “Depois do jogo contra o Sergipe, Argel me disse que eu iria jogar”. É que Kanu levou o terceiro cartão amarelo no confronto e está fora do duelo do próximo meio de semana contra o River, já pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

No estadual, a equipe está garantida antecipadamente nas semifinais e tem certo conforto na liderança – só um ponto à frente do Flu de Feira, mas com um jogo a menos.

O atacante Kieza, que sofreu uma entorse no tornozelo na última quarta, já apresenta boa melhora. Entra na lista dos poupados no domingo, mas deve atuar diante do River.

