Kanu confirma acerto com o Vitória; Lateral Bryan deve ser o próximo reforço

Depois de algumas semanas de indefinição, Vitória e Kanu chegaram a um acordo e o zagueiro vai assinar renovação de contrato por mais uma temporada com o Rubro-Negro. Aos 33 anos, o defensor disputou 45 partidas e marcou seis gols pela equipe em 2017.

Com contrato a encerrar em dezembro do ano passado, clube e jogador iniciaram as conversas sobre uma possível renovação ainda no ano passado, mas emperraram em questões salariais, uma vez que o zagueiro pedia um aumento que o clube não concordava.

A confirmação da renovação foi passada ao A TARDE por Otacílio Neto, empresário do jogador. De acordo com o agente, Kanu optou por aceitar a contraproposta oferecida pelo Leão.

“Kanu falou comigo e me autorizou a aceitar o que foi oferecido pelo Vitória. O clube já foi informado da decisão do jogador, agora espero apenas uma resposta deles”, explicou o empresário do atleta.

Com o acerto, o clube mantém a dupla de zaga titular da última temporada, formada por Wallace e Kanu.

O zagueiro está em Salvador já pronto para se unir aos demais jogadores na concentração para a pré-temporada. Em contato com o A TARDE, o baiano de Salvador demonstrou ansiedade em rever os companheiros de time.

“Espero me apresentar bem para poder começar a trabalhar com o grupo. Quero estar 100% até a nossa estreia oficial na temporada. Tenho certeza de que esse será um grande ano para a torcida do Vitória”, disse o jogador.

Antes de se unir aos colegas de clube, no entanto, o defensor ainda irá se submeter a uma bateria de exames médicos. Em 2017, ele chegou a ficar fora de cinco partidas em sequência do Campeonato Brasileiro devido a uma inflamação no joelho esquerdo.

Kanu é o segundo jogador a renovar contrato com o Vitória para 2018. O primeiro foi o volante Uillian Correia, que rescindiu com o Cruzeiro e assinou vínculo por mais duas temporadas com o Leão. A confirmação oficial do novo contrato foi divulgada nesta sexta-feira, 5, por meio do Twitter do clube.

Chegadas e partidas

Nesta sexta, o Vitória também anunciou oficialmente a assinatura do contrato dos dois primeiros reforços de 2018: o lateral direito Lucas e o atacante Denilson. A dupla havia passado por exames na reapresentação e já está concentrada com o elenco.

O terceiro reforço da temporada deverá ser o lateral esquerdo Bryan, que pertence ao Cruzeiro.

O Leão tinha a concorrência do Los Angeles Galaxy (EUA), mas vai contar com o jogador, que vem por empréstimo até o fim deste ano. Ele tem preço para eventual compra já definido, mas não revelado.

Bryan chegou ao Cruzeiro em 2016, após se destacar no América-MG. Pouco aproveitado em 2017 – realizou apenas 16 partidas – o lateral seria terceira opção de Mano Menezes para a atual temporada, atrás dos recém-contratados Egídio e Marcelo Hermes.

Por outro lado, o lateral direito Caíque Sá não seguirá na Toca do Leão. Em contato com o A TARDE, Luciano Rêgo, empresário do jogador, disse que encerrou as negociações de renovação com o Rubro-Negro e que trata com outros clubes interessados no atleta.

Quem também não fica no clube é o goleiro Wallace, que nesta sexta foi apresentado oficialmente pelo Guarani. Aos 22 anos, o jogador é cria da base rubro-negra e foi negociado por empréstimo com a equipe do interior de São Paulo.

“Quem me indicou foi Vagner Mancini, que passou para eles que eu tinha qualidade também com os pés”, disse o goleiro, durante sua apresentação no Bugre.

