Kanu aprova contratações de argentinos: 'Vieram para somar'

Após torcida cobrar promessas de reforços feita pelo Vitória, o rubro-negro apostou no mercado internacional para buscar jogadores que possam vestir a camisa do Leão na sequência do Campeonato Brasileiro. Tanto que o clube anunciou recentemente a contratação do zagueiro Ruan Renato, que estava na Áustria, do lateral-esquerdo Marcelo Benítez e do volante Marcelo Meli, ambos da argentina.

A tendência é de que mais jogadores de fora do país cheguem ao Barradão até a retomada do Brasileirão. O zagueiro Kanu mostrou-se animado com a chegada dos reforços e garantiu que os atletas terão uma adaptação rápida no clube.

"Nosso grupo é muito bom, os jogadores chegam e têm essa visão. A gente trata todo mundo da mesma maneira, independentemente do tempo. Eles vão se sentir bem. Vieram para somar, agregar. Espero que possam ter uma boa contribuição. Jogadores com qualidade vêm para somar, agregar. Estávamos precisando disso", disse Kanu, em entrevista coletiva no Barradão.

O Vitória volta a campo no dia próximo dia 18, contra o Paraná, no Barradão. Atualmente, o rubro-negro é o 16º colocado, com 12 pontos.

