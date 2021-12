Kadu: 'temos chance de colocar nome na história do Vitória'

Contratado no meio da temporada para suprir a ausência de Gabriel Paulista, vendido ao Villareal da Espanha, o zagueiro Kadu não só conseguiu conquistar a titularidade no Vitória como pode marcar seu nome na história do clube.

É assim que o jogador encara essa reta final do Brasileiro, onde o rubro-negro baiano tem chances de conquistar, pela primeira vez, uma vaga na Libertadores da América.

"A gente sabe que o ritmo final de temporada é desgastante. Mas falta pouco tempo. Procuramos descansar e nos empenhar ao máximo. Quando temos objetivos na vida, o cansaço passa batido. Temos uma grande chance de colocar o nosso nome na história do clube. A equipe que foi montada é abençoada".

Kadu retorna ao time titular após cumprir suspensão pela expulsão no jogo contra o Fluminense, quando deu uma forte entrada no volante Diguinho. O jogador do tricolor carioca sofreu um corte de cinco pontos na jogada, o que passou a imagem de um lance excessivo do zagueiro rubro-negro. Entretanto, Kadu diz que foi uma jogada normal.

"Dificilmente eu sou expulso, ainda mais com cartão vermelho. A gente chega firme e, às vezes, a arbitragem interpreta mal. No meu entender, foi uma jogada normal, do jogo. Zagueiro costuma ir sempre por cima. Se ele estivesse com caneleira, talvez não tivesse sangrado. Se a gente não chegar firme, o adversário não respeita".

adblock ativo