Kadu e Richarlyson são poupados de treino na Toca

O técnico do Vitória, Ney Franco, comandou o treino coletivo nesta terça-feira, 28, sem dois titulares. O zagueiro Kadu e o volante Richarlyson ficaram na academia fazendo um trabalho físico. Os preparadores físicos resolveram poupá-los da atividade.

Como já era esperado, o atacante Dinei foi outro que não apareceu no treinamento. Ele ficou no departamento médico, cuidando da lesão no músculo adutor da coxa direita.

O meia Escudero também apareceu no gramado do Barradão. Mas, calma, o argentino ficou apenas dando voltas no campo junto com o uruguaio Luís Aguiar. Ele deverá ter condições de jogo dentro de três semanas. Ao contrário do lateral direito Ayrton que já participou do treino coletivo.

O atacante Marcos Junio não esteve presente na atividade comandanda por Ney Franco. Ele ficou fazendo um trabalho físico separado do grupo.

Antes do término do coletivo, os jogadores ainda treinaram jogadas ofensivas e defensivas de cruzamentos.

Novo centroavante

Sem Dinei, Ney optou por colocar Guillermo Beltrán entre os titulares para fazer a função do camisa 9. Algo que agradou ao lateral esquerdo Mansur.

"(Quando) A gente que é lateral chega ali no fundo (do gramado), é bom ter um homem de referência na área para cabecear. Mas, independente da formação que o professor colocar (em campo), a gente tem que estar preparado para qualquer coisa", opinou Mansur.

A equipe do Vitória volta a treinar nesta quarta, 29, às 15h30, na Toca do Leão. O time ainda fará outro treinamento antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio no sábado.

