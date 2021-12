Kadu deixa o Vitória e fecha com time português

Em meio às especulações de contratações e imbróglios para renovação do vínculo de alguns atletas, uma confirmação no Vitória: o zagueiro Kadu vai deixar o clube e vestir a camisa do Sporting Braga, de Portugal, na temporada 2014.

O defensor chegou ao rubro-negro no mês de setembro e já havia assinado um pré-contrato com a equipe portuguesa, antes de sair do Bragantino e desembarcar na Toca.

Kadu foi contratado para suprir a lacuna deixada após a venda de Gabriel Paulista e a grave contusão de Fabrício. O beque assumiu a posição de titular ao lado de Victor Ramos e foi um dos resposáveis pela ótima campanha do rubro-negro no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Ele disputou 18 partidas com a camisa do Leão e foi o único jogador da equipe punido com cartão vermelho durante toda a competição.

Com a perda de um zagueiro, o Vitória trabalha para renovar o empréstimo de Renato Santos e Victor Ramos.

O primeiro deve renovar com o clube, mas aguarda um posicionamento do Flamengo para estender o empréstimo. Já o caso do capitão, mais complicado, necessita que o rubro-negro desembolse R$ 900 mil pelos 50% dos direitos econômicos, pertencentes ao clube belga.

