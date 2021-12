K9 comemora chance no Leão e avisa: "Quero jogar logo"

A 'Operação K-9', como foi batizada pelo próprio Vitória, deu certo. Primeiro, porque o Leão transformou o aeroporto de Salvador, nesta quarta-feira, 16, em uma verdadeira arquibancada para a chegada de Kieza. Segundo, porque o clube conseguiu registrar não só o atacante, como também o zagueiro Victor Ramos a tempo de disputarem o Estadual.

Quem chegou desavisado ao aeroporto certamente não entendeu nada: bem no meio do saguão de desembarque havia uma mesa coberta por uma bandeira rubro-negra. Sobre o móvel, um contrato - ainda sem nenhuma assinatura, porém. Ao redor de tudo isso, uma multidão, ávida por um simples vislumbre do atacante que, até o ano passado, era ídolo do seu maior rival.

A necessidade do Leão - transformada em ação de marketing - era simples: como a inscrição de atletas para o Baiano terminava nesta quarta, às 19h, e Kieza chegaria a Salvador por volta das 15h20, o clube teria pouquíssimo tempo para entregar na Federação Bahiana de Futebol o contrato assinado pelo atacante. A ideia era que ele firmasse ali mesmo o vínculo, que partiria de imediato para registro na FBF.

O cenário ficava mais barulhento a cada minuto que passava sem o atacante. A torcida cantava: "Ô, não tem arrego! Kieza matador, agora é do Rubro-Negro!", "Acabou o caô, o Kieza chegou". Teve até um torcedor mais exaltado, com um megafone nas mãos, provocando o rival: "Chora Tricolor, o sonho acabou! Até Kieza o Leão levou", bradava.

Só às 15h40 Kieza, enfim, mostrou as caras. Como primeiro ato, vestiu um boné e uma camisa da Imbatíveis - a maior torcida organizada do Vitória. Atitude que tirou alguns torcedores do sério, já que, no último Ba-Vi, o atacante comemorou um gol sobre o Vitória mostrando uma camisa da Bamor - a equivalente do rival Bahia.

Coube ao ex-centroavante André Catimba, ídolo do Vitória, entregar a camisa 9 rubro-negra a Kieza. "Desde já desejo a ele sucesso, que consiga dobrar o sucesso que tive no clube", disse o veterano. "Ele vai ter que jogar muita bola", não deixou escapar.

Após a assinatura do contrato, K-9 comemorou: "Quero agradecer ao Vitória pela dedicação. Desde dezembro que a diretoria queria me contratar, não desistiu em momento nenhum. Só agora consegui vir e estou feliz de estar num grande time de Série A", disse.

"Foi decisivo para a minha vinda o fato de que eu queria jogar. Depois do ano passado que tive, eu não estava tendo oportunidades", disse. "Quero encontrar logo Dagoberto e Marinho, fazer logo esse trio de ataque", completou.

O ídolo André Catimba deu as boas-vindas ao novo atacante do Leão

Arrastão

Kieza partiu então para a Toca do Leão, onde fez exames. Ele será apresentado ao lado de Dagoberto e Victor Ramos na sexta-feira, 18, em evento no Barradão aberto à torcida.

A investida do Vitória deu certo. Segundo o clube, o contrato de Kieza foi entregue antes das 19h. A federação teria confirmado a inscrição do jogador no Baiano, junto com Victor Ramos. Com isso, eles já poderiam enfrentar o Flamengo de Guanambi, no sábado.

O clube também prometeu explicar os termos da compra de Kieza ainda nesta semana. Além de pagar US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,8 milhões), o clube também teria cedido ao São Paulo o garoto Geovane, de 17 anos, uma das principais promessas da base. No negócio, o Leão teria ficado com parte dos direitos econômicos. Outro atleta da base ainda teria de ser escolhido pelo Tricolor Paulista.

