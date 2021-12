Justiça determina retorno de Paulo Carneiro ao Conselho do Vitória

O ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, ganhou uma ação na 14ª Vara da Justiça da Bahia que determina o seu retorno ao Conselho Deliberativo do clube. A medida decreta que ele seja reintegrado ao quadro de conselheiro no prazo de, no máximo, cinco dias. Paulo Catharino, ex-presidente do colegiado, apresentou impugnações à decisão.

A juíza da 14ª vara, Junia Araújo Ribeiro Dias, emitiu sentença intimando o cumprimento do parecer. "Determino no prazo de 05 (cinco) dias [...] o cumprimento da obrigação, sob pena de adoção das providências no âmbito cível destinadas a assegurar a efetividade da decisão, consoante previsto no art. 139, V do CPC, que autoriza a prática de TODAS as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para o cumprimento da ordem judicial, o que inclui ordens de restrição de atuação, tudo sem prejuízo das medidas criminais cabíveis".

Entenda o caso

O imbróglio aconteceu após Paulo Carneiro decidir trabalhar como diretor esportivo do arquirrival Bahia, em dezembro de 2008. Insatisfeitos com a decisão, os conselheiros do Rubro-Negro realizaram uma reunião onde ficou decidido que, por 159 votos a 1, que o ex-presidente do clube seria expulso do quadro de colegiados.

Em novembro de 2016, a Justiça proferiu sentença no qual Carneiro deveria ser reintegrado ao clube. No entanto, a decisão não havia sido acatada.

