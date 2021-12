Justiça determina bloqueio de contas do Vitória

O juiz Benício Mascarenhas Neto determinou o bloqueio das contas do Esporte Clube Vitória. A medida faz parte do processo aberto pelo ex-treinador Edno Nazareth Filho, conhecido como "Edino Nazaré". Ele comandou o rubro-negro em 1996 e 2003, na época da gestão de Paulo Carneiro.

A medida determina o bloqueio de até R$ 3.904.537,64 de valores referente às transmissões do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro seria para pagar a dívida do clube com o ex-treinador.

A decisão também impede a transferência de jogadores do Leão para outros clubes nacionais e internacionais, mesmo aqueles processos em fase de negociação, como é o caso de Marinho, como é citado pelo magistrado.

