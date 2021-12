Jurídico do Vitória comemora pena branda de Cajá e Caio Jr

Defesa coesa, plano tático perfeito e vitória garantida. O que era para ser um desastre merece a comemoração da torcida rubro-negra como um triunfo em final de campeonato. Na última sexta-feira, os advogados do Leão entraram em campo e salvaram Caio Júnior, Escudero e, principalmente, o meia Renato Cajá, de uma punição severa pelos acontecimentos no último jogo com o Ceará, em fevereiro.

Na sentença, apenas Escudero foi absolvido pela expulsão. Porém, as punições dos outros envolvidos saíram de graça. No caso do Vitória, que poderia perder um mando de campo pela invasão de alguns integrantes da comissão técnica no final da partida, pegou só uma multa de R$ 3 mil. Caio Júnior, que poderia ficar seis jogos de fora, vai ficar apenas um. Cajá, que temia uma pena mínima de 180 dias sem jogar, pegou somente dois jogos de suspensão.

O relaxamento da punição de Renato Cajá foi um gol de placa do setor jurídico do clube, que obteve êxito na tática. A advogada Patrícia Saleão entrou em campo, ou melhor, no tribunal, focada em desclassificar o artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune casos de agressão, enquadrando Cajá em outro artigo (258), que prevê punição para conduta desrespeitosa. "O árbitro narra fatos que não aconteceram. Ele se descontrolou sim, desrespeitou sim, mas não agrediu o árbitro. Não pedimos a absolvição, mas pedidos a desclassificação para o artigo 258, inciso II e a aplicação da pena prevista", alegou Saleão, obtendo sucesso no esquema tático.

Sempre tímido, Cajá comemorou, alegando que seria uma injustiça uma punição mais severa. "Levantei o dedo, falei, mas não dei um tapa na cara dele. Fiquei nervoso. Queria proteger minha equipe. Após a expulsão ele disse que iria me fu... Na minha carreira, só fui expulso três vezes", disse Cajá.

No caso de Caio Júnior, o árbitro da partida foi decisivo para que seus atletas - e ele mesmo - saíssem do sério. Valeu também um pouco de drama. "Hoje estou fazendo 48 anos e estou em uma situação que na verdade quem deveria estar é o árbitro do jogo. Quero trabalhar, tenho jogo no fim de semana e tive que vir para explicar o que aconteceu", disse Caio no seu depoimento.

Valeu pela lembrança do aniversário, mas não custa lembrar que o Vitória ainda não joga este fim de semana, como disse Caio. Mas valeu a alegação, pois o técnico foi condenado por ofensa, mas pegou a pena mínima.

Completo - Como ninguém foi punido em dias sem atuar, todos estão disponíveis para a estreia do Baianão, napróxima semana. Apesar de punido por dois jogos, Renato Cajá não vai cumprir a pena no Estadual, só na Copa do Brasil e no Brasileiro. O camisa 10 está apto para fazer a estreia no Baiano. A mesma punição vale para Caio Júnior, que só a cumprirá na Copa do Brasil. Leão completo, nos rigores da lei, para seu retorno aos gramados.

