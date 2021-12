Júnior Viçosa tem nova chance de marcar primeiro gol na temporada

Uma mudança no comando do ataque é a principal novidade do Vitória para o jogo deste domingo, 8, contra o ABC, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Quando a bola rolar na Arena das Dunas, em Natal (RN), às 18h, o Rubro-Negro não vai ter Léo Ceará, suspenso. Seu substituto será Júnior Viçosa, centroavante que ainda busca o primeiro gol na temporada.

Viçosa começou 2020 como titular do Leão. Atuou em quatro partidas com o número 9 nas costas, mas não agradou, pela pouca movimentação, e viu Léo Ceará assumir a vaga. Coincidentemente ou não, os números do ataque rubro-negro melhoraram após a mudança.

Nos quatro jogos do time com Júnior Viçosa entre os titulares, o Leão marcou apenas três gols. O número de bolas na rede subiu para cinco nas três partidas seguintes, sem a presença do atacante na escalação inicial.

Agora, Viçosa espera surfar nessa boa fase dos homens de frente para, enfim, balançar as redes com a camisa do Leão e mostrar para Geninho que ainda está na disputa por uma vaga entre os titulares.

Como 'sombra', o atacante vai ter a presença de Eron no banco de reservas. O jogador revelado nas categorias de base do Vitória foi chamado por Geninho para defender o time principal, após bons números pelos aspirantes no Campeonato Baiano.

São quatro gols em seis rodadas da competição estadual. O último deles marcado no Ba-Vi. Vale lembrar que os aspirantes só voltam a campo no dia 15 de março, então, Eron não será desfalque para a equipe de Aguinaldo Liz.

Júnior Viçosa e, eventualmente, Eron, caso entre em campo, vão ter uma dura missão pela frente hoje. Com quatro gols sofridos em cinco rodadas, o ABC tem a melhor defesa do Grupo A. Na Arena das Dunas, palco da partida de hoje, o Alvinegro só foi vazado uma vez.

Retorno

Outra mudança em relação ao time que esteve em campo no meio de semana, pela Copa do Brasil, é o retorno de Guilherme Rend. O volante cumpriu suspensão pelo mata-mata nacional e agora está de volta.

adblock ativo