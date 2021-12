Juninho pode desfalcar o Vitória contra o Palmeiras

O lateral-esquerdo Juninho, do Vitória, virou dúvida para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, 8, às 20h45, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Após a última partida, contra o Vasco, no último domingo, 5, no Maracanã, o atleta reclamou de dores na coxa esquerda.

O jogador, que continua sentindo o desconforto muscular, será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta terça-feira, 7, para analisar se há condições físicas de encarar o time paulista.

Caso o atleta não seja liberado para a partida, o volante Fillipe Soutto é uma das possibilidades de substituição para o técnico Vagner Mancini. Além dele, o treinador também pode colocar o lateral de ofício Geferson, ou mesmo improvisar Patric na posição.

