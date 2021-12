Juninho passará por exame nesta quarta-feira

O lateral-esquerdo Juninho passará por um exame nesta quarta-feira, 14, para saber a gravidade da contusão na coxa que sofreu na derrota do Vitória no último sábado para o ABC em Natal. Tanto ele quanto o lateral-direito Lucas são dúvidas para o Ba-Vi de domingo no Barradão, às 16h.

Antes, o Leão entra em campo na quinta, também no Barradão, às 18h15, contra o Corumbaense pela Copa do Brasil. Nesta segunda, 12, os jogadores se reapresentaram na Toca do Leão após o jogo de sábado e fizeram um treino com o técnico Vagner Mancini.

adblock ativo