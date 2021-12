Juninho destaca espírito de decisão em reação do Vitória

Dono da lateral esquerda desde que chegou ao Vitória, há pouco mais de um mês, Juninho acredita que a equipe vem numa curva ascendente e um dos principais motivos para o bom aproveitamento nos últimos jogos é enxergar todas as partidas como decisivas para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Eu falo por experiência própria, e o que a gente está fazendo é tratar todo jogo como uma decisão. Porque um dos erros que aconteceu em um grupo que eu estava foi olhar a tabela e falar ‘ah, esse jogo em casa dá para ganhar, esse fora a gente tenta um ponto’, e não é a forma de se jogar o Campeonato Brasileiro”, explicou o jogador.

“No Brasileirão não tem como escolher o adversário. A gente está encarando [todo jogo] como decisão, como final. E assim a gente está conseguindo evoluir na competição”, continuou.

Para ele, essa foi uma razão para a equipe conseguir arrancar uma vitória em cima do Corinthians, no sábado, quebrando a invencibilidade de 34 jogos do líder do torneio.

Mas, mesmo com a dose de animação que veio para a equipe com esse triunfo, Juninho garantiu que os jogadores mantêm a cabeça no lugar para o próximo confronto, contra o Coritiba, na segunda-feira, 28, no Couto Pereira.

“Você vem da vitória em cima do líder do campeonato, que não perdia há 34 rodadas. Querendo ou não dá uma empolgação. O elenco é muito experiente, tem os pés no chão. A gente não saiu ainda da zona de rebaixamento. O professor Mancini alerta sobre isso, a gente está ciente“, disse.

Por outro lado, o lateral lembra que nem sempre vai dar para vencer – e o elenco não pode se deixar abater por isso. “Nem sempre a gente vai conseguir vencer, que é o que a gente mais precisa na competição, vencer todos os jogos. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas a gente vai entrar em cada jogo buscando o máximo e buscando os três pontos”, finalizou.

O dia na Toca

Mancini aproveitou esta quarta, 23, para treinar finalizações, fundamento que não tem sido um ponto positivo da equipe nos últimos jogos – apesar do 1 a 0 sobre o Corinthians, poderia ter ampliado no segundo tempo; e, na derrota por 1 a 0 para o Avaí, desperdiçou chances claras, inclusive um pênalti.

Num segundo momento, a atividade passou a ser com foco na defesa. Numa linha, dois zagueiros e dois laterais precisavam afastar cruzamentos dos lados do campo e matar o ataque que vinha com jogadores com a bola dominada.

