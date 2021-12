Judô do Vitória conquista nove medalhas de ouro em Etapa do Circuito Baiano

Os judocas do Vitória/Bahiana conquistaram 9 medalhas de ouro na Super Etapa do Circuito Baiano de Judô, realizada nos dias 26 e 27, no Ginásio Municipal de Cruz das Almas, que fica a 152 km de Salvador.

O judoca Ricardo Góes, do Sub-13/categoria -42kg, se destacou ao vencer seus três combates por ippon, conquistando a medalha de ouro da categoria. Além de Ricardo, oito atletas do Vitória/Bahiana também foram medalhistas. Confira todos os atletas:

Categoria Sub-13

-38 (Leve): Tiago Carvalho

-42 (Meio-Médio): Ricardo Goés

Categoria Sub-15

-53 (Meio-Médio): Beatriz Anjos

Categoria Sub-18

-55 (Ligeiro): Filipe Góes

Categoria Sub-21

-52 (Meio-Leve): Isadora Macário

-60 (Ligeiro): Pedro Azevedo

+70 (Pesado): Ana Júlia

Cat​egoria Adulto

-63 (Meio-Médio): Jussiara Paiva

+70 (Pesado): Ana Júlia

