Juan terá a missão de substituir Escudero no Ba-Vi

O lateral-esquerdo Juan terá a missão de substituir o meia Escudero no clássico Ba-Vi de domingo, 23. No coletivo realizado nesta sexta, 21, na Toca do Leão, o jogador foi testado no meio-campo do Vitória, no lugar do argentino Escudero, que fica fora do time por até seis meses após lesão no joelho.

Além do deslocamento de Juan, o rubro-negro terá muitas novidades. Euller assumirá a lateral esquerda e, no meio-campo, os jovens Mauri e José Welison devem começar na equpe titular.

Durante o treino, o técnico Ney Franco focou na marcação feita no campo do adversário e na saída de bola. A equipe foi escalada com Wilson; Ayrton, Rodrigo Defendi, Matheus Salustiano e Euller; José Welison, Cáceres, Mauri e Juan; Marquinhos e Dinei.

O Vitória terá muitas baixas para o Ba-Vi. Depois de perder Escudero e Willie, com lesões graves no joelho, o rubro-negro também não poderá contar com Neto Coruja e Adailton, que sofreram contusões musculares na coxa. O Leão encerra sua preparação para o clássico no sábado, 22, às 9h.

