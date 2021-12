Juan tem chance de recuperar posto de titular no meio-campo

Juan está em reforma. Após perder a titularidade na lateral esquerda para o jovem Mansur nas partidas contra Corinthians e Criciúma, ele voltou a estar entre os onze ao ser deslocado para o meio de campo.

A oportunidade surgiu com a contusão de Mansur, que ficou fora do último compromisso do Leão no último sábado contra o Grêmio. Ao invés de substituir o titular da lateral, ele ficou mais avançado e jogou ao lado de Cáceres na armação das jogadas. A mudança tem a aprovação do técnico Ney Franco.

"Ele (Juan) é um jogador que tem um talento enorme. Jogando nessa posição, ele pode jogar ainda por muito tempo", afirmou o treinador.

No final do ano passado, Juan chegou a atuar como meia durante algumas partidas. No início, ele sentiu a diferença, mas a prática vem compensando.

"Não é uma posição que eu ache fácil de jogar, porque tenho muito tempo jogando na lateral. Então às vezes eu fico pensando o que um meia tem que fazer, como é que um meia se posiciona em campo, mas hoje eu já domino mais, já me sinto bem, mais à vontade do que no começo. Estou entendendo a forma de jogar, de me posicionar", explicou.

Neste domingo, o Vitória enfrenta o São Paulo, às 16h da Bahia, no Barradão. Para começar jogando a partida, Juan vai continuar disputando posição na lateral esquerda com Mansur, recuperado de um edema no músculo posterior da coxa esquerda e à disposição do técnico, ou seu rival no time titular será Richarlyson?

"Aí é com Ney. Eu vou fazer minha parte dentro de campo para estar na equipe. Independente da posição, a dedicação sempre vai ser a mesma. Deixa na mão do Ney para decidir o melhor para a equipe", afirmou o polivalente Juan.

