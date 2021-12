Juan sofre lesão na coxa e está fora do Ba-Vi

Um dos homens de confiança de Ney Franco, o lateral esquerdo Juan foi vetado pelo departamento médico e está fora do Ba-Vi. De acordo com a assessoria do Vitória, o camisa 6 sentiu um incômodo na coxa esquerda, onde posteriormente foi constatada uma tendinite no músculo adutor, e não vai poder jogar o clássico no domingo.

Ainda segundo o clube, não há previsão de quanto tempo ele será desfalque na equipe rubro-negra. O lateral ainda será avaliado para saber qual a gravidade da lesão.

Juan é titular absoluto no time de Ney Franco e atuou em 11 partidas do Vitória na temporada - cinco no Baianão e seis na Copa do Nordeste - como lateral e improvisado no meio campo. Mansur e Euller, dois atletas formados na base do Leão, disputam a posição para o Ba-Vi.

