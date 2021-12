Juan, Cáceres e Luiz Gustavo: campeões da versatilidade

O técnico Ney Franco não tem a prática de improvisar. Porém, descobriu que, se precisar, tem três peças que simbolizam a versatilidade no Vitória: Luiz Gustavo, Juan e Cáceres.

No último sábado, 12, Juan, que 'oficialmente' é lateral-esquerdo, foi o destaque do Leão ao ser improvisado no meio-campo, como homem de marcação. Para o atleta, a meiúca é uma opção, mas não sua preferência.



"Na minha carreira, já entrei como meia e até volante quando precisaram. Porém, acho que não domino o setor, tampouco sou conhecedor. Me sinto a vontade na lateral. Contra o Coritiba deu certo e, precisando, volto para o meio. Entretanto, minha preferência é de jogar na lateral", disse Juan.



O segredo para a boa atuação no meio é uma característica do ala que serve muito bem na armação de jogo. "Gosto muito de tocar a bola. É uma característica que sempre tive na lateral e um meia também precisa desta qualificação. Por isso deu certo", completou.



Além de Juan, Cáceres é um coringa no meio. Atua como volante, mas também pode ser uma opção na criação. Ney Franco já testou o paraguaio mais avançado contra o Inter e o resultado foi ótimo. Cáceres foi destaque, marcando os dois gols no empate fora de casa.



"Sempre fui um terceiro homem de meio-campo, mas jogo de segundo também. Depende do que o time precise", resumiu Cáceres, que tem contrato com o Leão até o final do ano. Na temporada, o gringo fez três gols pelo rubro-negro.



Apesar de Cáceres e Juan fazerem toda diferença em outros setores, eles perdem feio para versatilidade de Luiz Gustavo, a verdadeira chave-mestra do técnico Ney Franco. Este ano, o atleta já atuou como zagueiro, Lateral-direito e volante. É difícil saber até qual a sua posição de origem.



"Na verdade, comecei a carreira como zagueiro, mas fui sendo adiantado e hoje sou volante, mas posso jogar na lateral também. Acho que levo vantagem por ter estas características", disse o pupilo de Ney.



No duelo desta quinta-feira, 17, mais uma improvisação para Luiz Gustavo. Pela segunda vez, o atleta será recuado e jogará na zaga, ao lado de Victor Ramos, deixando Marcelo, da base, com a vaga de volante.



Menção honrosa



No Leão também existem outros coringas. Entre os considerados titulares, Marquinhos merece ser lembrado, não tanto pela possibilidade de jogar no meio ou no ataque, mas por poder atuar pelo lado direito e pelo esquerdo com a mesma qualidade. Durente o jogo, é comum Ney inverter o lado de Marquinhos.

No ataque, Alemão pode atuar como centroavante ou como atacante de beirada. O atleta já jogou ao lado de Dinei e deu certo. Ambos já marcaram neste esquema, com um falso homem de referência.

