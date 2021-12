Jovens colocam interrogação na cabeça de Ney Franco

Colocar o time B para jogar na última rodada do Baianão, contra a Catuense, pode influenciar na preferência do técnico Ney Franco para o duelo contra o Ceará, neste domingo, 16, pelo Nordestão.

A grande dúvida na escalação é entre os pratas da casa José Wellison e Mauri. Ambos tem se destacado em jogos com formação mista e brigam pela vaga de segundo volante do elenco principal. Para Ney Franco, José novamente surpreendeu e deixou uma dor de cabeça que todo treinador gosta de ter.

"Acho que estamos colocando todos os jogadores no mesmo nível técnico e tático. Contra a Catuense, Zé Wellison deu pinta de ter carimbado o passaporte pra ficar conosco no elenco. Ele vai nos ajudar muito na temporada. Confesso que estou com dúvidas no meio-campo", assegurou Ney.

Porém, Welison tem pela frente o colega da base Mauri, que ganhou respeito do treinador na primeira partida que fez na temporada, ainda pela segunda rodada do Nordestão. O atleta precisou jogar apenas um embate para desbancar o contratado Lucas Zen, até então aposta no setor.

"Mauri deu consistência ao meio-campo. A equipe ganhou força ofensiva e conseguimos marcar o adversário em seu campo", disse o treinador, referindo-se a outra qualidade de Mauri. O atleta de 19 anos pode variar entre volante e meia durante a partida, fazendo com que o Vitória sufoque os rivais na saída de bola.

Pelo menos por enquanto, parece que Mauri será o escolhido contra o Ceará, o que não tira José do páreo. No treino de ontem, o treinador optou por Mauri ao lado de Cáceres.

