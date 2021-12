Jovem volante do Vitória ganha destaque e briga por vaga

Na ciranda dos volantes do Vitória, quem está no apogeu agora é Marcelo. Para o jogo de quarta-feira, 31, contra o Coritiba, fora de casa, pelo duelo de volta do mata-mata da Sul-Americana, o setor vai ter ele e mais um escalados como titular.

Willian Farias, o único titular absoluto entre os cinco volantes do plantel, lesionou-se no domingo, 28, quando o Leão bateu o América-MG por 2 a 1, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, será desfalque nas próximas partidas. Um exame médico nesta terça, 30, informará a gravidade da lesão.

No mesmo jogo com o América, Marcelo, que formou a dupla titular ao lado de Willian, destacou-se não só pela partida segura como também pelo golaço que abriu o placar. Ele pegou um rebote de fora da área e, de perna esquerda, mesmo sendo destro, acertou uma bomba no ângulo direito.

Sorridente, ele comentou: "Certamente foi o gol mais bonito da minha carreira até aqui. Mas não acho que seja só por isso que eu esteja me firmando como titular. A posição no time é consequência de um todo, do meu trabalho no dia a dia".

Marcelo, reserva na maioria do ano, ganhou a posição de Flávio há três jogos. Nas partidas imediatamente anteriores, eram José Welison e Amaral que disputavam a vaga.

Ciranda

Cada um desses jogadores tem sua história de briga pela titularidade em 2016. Amaral era indiscutível no time até o final do Campeonato Baiano, quando começou a cair de produção. A primeira vez que perdeu a vaga foi em 17 de julho, no 1 a 1 fora de casa com o Atlético-PR, justamente para Marcelo, que teve boa atuação, mas se lesionaria dias depois.

Na semana passada, Amaral esteve machucado e ainda é dúvida se terá condições de, ao menos, sentar no banco de reservas na quarta.

Flávio, por sua vez, foi pouco utilizado no Campeonato Baiano, ganhou algumas oportunidades no Brasileiro, mas, depois de ter ido mal no 2 a 2 com o Santa Cruz no Barradão, há 17 dias, perdeu espaço novamente. Enquanto isso, Welison tem sido um coringa. Ora como titular, ora como reserva, tem 'quebrado galhos' na lateral direita e na meia defensiva.

Já Marcelo sofreu com lesões. Foram três neste ano que atrapalharam sua sequência no time. O mesmo já havia ocorrido em 2014 e 2015. Isso foi péssimo para o atleta, que, em 2013, era, aos 19 anos, titular e considerado a principal revelação da equipe que ficou em 5º lugar na Série A.

Por isso, quando marcou o golaço de domingo, fez questão de dedicá-lo à família, que mora em São Sebastião do Passé, a 80 km de Salvador, e sempre lhe deu força nos momentos difíceis.

"Foram meus pais, irmãos, tios, primos... Foram eles que sempre estiveram ao meu lado. Hoje (segunda-feira) de manhã, recebi uma ligação de meu pai me dando os parabéns pela partida e pelo gol. Foi o meu momento mais feliz do dia. São telefonemas assim que me dão força. Agora, espero dar sequência ao meu trabalho. Estou cada vez mais forte e confiante em seguir como titular".

Caíque se apresenta

O técnico Vagner Mancini já confirmou que enviará o time titular para o jogo de quarta, às 17h, fora de casa, contra o Coritiba, pelo duelo de volta do mata-mata da primeira fase da Copa Sul-Americana. Na ida, há cinco dias, na Fonte Nova, o Vitória venceu por 2 a 1.

Serão apenas dois desfalques. No time titular, Willian Farias, lesionado. No reserva, o goleiro Caíque, que se apresentou nesta segunda à seleção brasileira sub-20 que disputará dois amistosos contra a Inglaterra nesta semana. O lateral direito titular do Coritiba, Dodô, também está na seleção.

