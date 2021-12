Jovem santista é emprestado ao Vitória

Desembarca na manhã desta sexta-feira, 8, em Salvador o novo reforço do Vitória. Trata-se do meia Serginho, 21 anos, emprestado pelo Santos até o fim do ano. Revelado pelo Peixe, o atleta se destacou na equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2014. A partir do segundo semestre de 2015, passou a ter oportunidades no time profissional.

Neste ano, foi titular na primeira metade do Campeonato Paulista. Depois, perdeu a posição para Vitor Bueno, que tem sido um dos principais jogadores santistas na temporada. Agora, está com pouco espaço no elenco devido às recentes contratações do meia-atacante colombiano Jonathan Copete e do meia argentino Emiliano Vecchio.

"Serginho é um jogador promissor. Tem qualidade, potencial e chuta bem de fora da área. Dorival Júnior [técnico do Santos há um ano] gosta muito dele. Foi quem passou a lhe dar oportunidades. Serginho foi sacado do time de repente, de forma inesperada. A questão foi que ele não se adequou tão bem às necessidades táticas. Serginho atua melhor centralizado [função de Lucas Lima, meia do Santos e da Seleção] e Dorival precisava de um atleta que atuasse mais pelos lados do campo. Em Vitor Bueno, encontrou alguém que apoia pelo lado tão bem quanto Serginho, mas que recompõe melhor defensivamente", comenta o jornalista Michael Santos, setorista do clube pelo jornal local A Tribuna.

O meia diz: "Estou muito feliz em ter a oportunidade de jogar em uma equipe tão grande como o Vitória. Acompanho bastante o trabalho desenvolvido pelo [técnico] Mancini e espero poder ajudar o mais rápido possível". A tendência é que Serginho fique à disposição a partir do jogo com o Atlético-PR, fora de casa, em 17 de julho.

No domingo, 10, às 19h30, no Barradão, o Vitória pega o Fluminense. Ramon, suspenso, será desfalque. Já Victor Ramos, seu companheiro de zaga, deve jogar apesar da pancada no ombro que o tirou da partida de quarta, 6, derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro pela Copa do Brasil.

adblock ativo