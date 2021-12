Jovem dispensado pelo Bahia ganha elogios de Caio Junior

Seu nome foi uma homenagem ao Filho do Vento. O garoto Euller, que recebeu o nome em homenagem ao ex-jogador que brilhou em clubes como Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco, teve seu destino traçado na maternidade, como o próprio prata da casa rubro-negra lembra. "Minha mãe disse que meu pai olhou pra mim e disse que eu seria jogador de futebol. Resolveu homenagear o Euller", lembrou o xará.

Vindo do interior da Paraíba, da cidade de São José de Piranhas, Euller tem sido um dos atletas da base mais elogiados e testados nos treinos do técnico Caio Júnior. Apesar de ser meia de origem, o atleta de 18 anos ganhou destaque e chegou a ser colocado entre os titulares como lateral-esquerdo, desbancando o até então titular Mansur. "Fiquei contente quando fui solicitado para atuar entre os profissionais. Porém, felicidade mesmo foi quando fui testado como titular e agradei o professor (Caio). Para quem sofreu em 2012, este ano começou muito bem", lembrou Euller.

De fato, Euller teve um 2012 turbulento. O atleta inclusive assegura que pensou em abandonar a carreira. Em março do ano passado foi dispensado do Bahia, que alegou deficiência técnica. "Nunca entendi aquilo. Sei de coisas que é melhor não falar. Foi muito estranho, pois estava bem e era titular. Porém, hoje posso garantir que a minha melhor escolha da carreira foi ter saído de lá", lembrou Euller, que ficou pouco mais de dois anos no Bahia.

Logo após a dispensa, o responsável pela base rubro-negra, João Paulo, trouxe o atleta. Porém, uma contusão no adutor da perna direita o deixou fora de ação no final do ano, inclusive da Copa do Brasil sub-20 e Copa São Paulo, no início de 2013. Porém, sua ausência acabou tendo o lado positivo. "Como não viajei para a Copinha e o Vitória precisava completar o elenco profissional, acabei sendo utilizado para preencher espaço. Vi ali minha oportunidade e agarrei. E não largo mais", garante.

Filho do vento - O Euller do Vitória pode não ser um filho do vento como seu xará atacante, mas tem características que podem lembrar o ex-jogador. Na ala esquerda, é um jogador de velocidade, habilidoso e que dá boas assistências. "É um atleta que me chama muita atenção e não tenho dúvida que será um grande jogador. Ele é habilidoso e tem uma técnica aprimorada. Está difícil encontrar no futebol um canhoto assim", elogiou o técnico Caio Júnior, que não descarta utilizar o atleta no Baianão.

Mesmo com tantos elogios vindos da comissão técnica e da imprensa, Euller sabe que precisa conquistar outro seguimento. "Preciso mostrar isso para a torcida. Não vai adiantar ser elogiado nos treinos e não mostrar nos jogos", completou.



adblock ativo