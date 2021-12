José Wellison é a única cria da base no time titular

Enquanto a base briga pelo bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, o elenco profissional pouco aproveita o que o celeiro rubro-negro oferece. Com fama de ser um dos maiores centros reveladores de talentos, a base tem sido pouco explorada no elenco atual que luta para se manter na Série A.

Para se ter um ideia da falta dos pratas da casa, na última partida pelo Brasileirão, na derrota para o Figueirense, o Vitória não colocou nenhum atleta revelado na Toca, nem nas substituições. No banco, apenas Euller defendia a fama do Leão de revelador.

Das últimas cinco edições em que o Vitória disputou a Série A, 2014 é o ano em que menos utilizou crias da casa. Ao todo, oito atletas que passaram pela base jogaram pelo menos uma partida neste Brasileirão. Entretanto, apenas um conseguiu fazer mais de 15 jogos como titular: José Wellison.

O meia estava suspenso na última rodada e retorna contra o Flamengo. Apesar de titular, ele nem de longe é unanimidade entre os torcedores. Foi titular no início da competição, mas perdeu espaço na metade do primeiro turno, retornando na reta final. De seus 19 jogos, 17 foram como titular. Em 2008, cinco jogadores da base estavam entre os 11 principais. Ano passado eram dois: Marquinhos e Victor Ramos.

Revelações

No aspecto revelação, a fonte parece estar secando, mesmo com uma base finalista de uma competição nacional. Este ano, o Vitória fez a estreia de só dois pratas da casa no Brasileirão. Além de Wellison, o jovem Nickson jogou três minutos contra a Chapecoense.

Em 2008, o Vitória apresentou ao Brasil atletas como Marquinhos, Wallace e Elkeson. Todos foram vendidos e estão em evidência no cenário nacional ou internacional. Revelado na Série B de 2007, Anderson Martins foi o último atleta vendido pelo clube.

Dos atletas campeões da Copa do Brasil sub-20 de 2012, apenas Matheus Salustiano, Wellison e Euller são aproveitados atualmente. Outras promessas como Mauri, Josué, Leílson, Mineiro, Alan Pinheiro e Edson Magal caíram no esquecimento.

"Estamos trabalhando também o lado psicológico para que os atletas entrem no profissional preparados dentro e fora do campo. Esta nova safra terá uma preparação completa e creio que trará bons frutos", disse Carlos Anunciação, coordenador da base, projetando 2015.

adblock ativo