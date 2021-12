José Welison volta bem e se coloca à disposição para jogar 90 minutos

Não há sentimento pior para um atleta do que ver seu time em campo sem ele. Foi assim nos últimos sete meses para José Welison, que atuou nos 45 minutos finais no domingo e ainda fez o gol salvador que garantiu o empate para o Vitória contra o Atlético-GO.

Apesar de o Leão estar na zona do rebaixamento, Zé tem motivos para comemorar por sua volta aos gramados e o tento marcado. Não bastasse isso, ele ainda entra na briga para começar jogando no domingo, 5, às 18h (da Bahia), contra o Vasco, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão – isso porque Uillian Correia, titular da posição, tomou o terceiro amarelo e está suspenso da partida.

Zé, que era titular antes da lesão, falou que está 100% e pronto para os 90 minutos. “Venho me preparando desde o meu quarto mês depois da cirurgia, que foi quando eu voltei a treinar. Creio que estou preparado. Se Mancini quiser, estou à disposição. O propósito é sempre esse, ajudar o Vitória”, declarou ao A TARDE o atleta de 22 anos, formado na base do Vitória.

Apesar do retorno positivo, o jogador lembra que passou por maus bocados durante o período lesionado. “Mesmo machucado, você quer ajudar os companheiros, principalmente na fase que estávamos passando. Sempre ia ao estádio pra torcer. Foi a segunda cirurgia que eu fiz no joelho. É um momento difícil, tive que focar no trabalho, me dedicava bastante. Me concentrei ao máximo”, disse.

O volante, que também quebra o galho como lateral, ainda deu a pista sobre como o time pode voltar a vencer em casa – O Leão já não vence como mandante há 10 partidas. Para piorar, com o empate na última rodada, o Vitória caiu para a penúltima colocação no Brasileiro. Para Zé, falta concentração.

“É um momento difícil esse que a gente está passando, essa situação de não estar ganhando em casa. Precisamos esquecer essa coisa de não ganhar no Barradão, começar a mentalizar que conseguimos, sim. A gente está tendo oportunidades, mas estamos pecando em pequenos detalhes, precisamos entrar mais concentrados”, disse José, antes de ponderar que, apesar do mau momento, o time só depende de suas forças para sair dessa situação.

Caíque Sá vira dúvida

Além de Uillian Correia, suspenso, quem também virou dúvida para o duelo de domingo é o lateral direito Caíque Sá. O jogador sofreu uma pancada e teve que ser substuído no início do 2º tempo. Caso não possa atuar, Patric deve começar a partida.

O Rubro-Negro ganhou folga nesta segunda-feira, 30, e se reapresenta nesta terça, às 15h, quando Mancini começa a preparar o time para enfrentar o Vasco.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

