José Welison volta ao time contra o Grêmio

O técnico do Vitória, Jorginho, começou a montar na tarde desta quarta-feira, 30, a equipe que vai enfrentar o Grêmio, sábado 2, no Barradão.

A única alteração foi o retorno de José Welison, que cumpriu suspensão, no lugar de Adriano - não pode enfrentar o tricolor gaúcho por causa de uma cláusula contratual.

Marcelo foi mantido no time titular. Richarlyson treinou e saiu mais cedo da atividade por causa de dores. No entanto, o departamento médico acredita na sua participação na partida do Barradão.

Testes no Sevilla

O zagueiro Josué, formado na base do Leão, embarcou para a Espanha, onde passará 30 dias no Sevilla. A diretoria diz que, por enquanto, é um intercâmbio, mas não descarta um empréstimo

*Colaborou Moysés Suzart

