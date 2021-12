José Welison treina para substituir Amaral no domingo

O técnico Vagner Mancini começou nesta quinta-feira, 14, a definir a equipe que encara o Atlético-PR, domingo, às 16h, fora da casa, pela 15ª rodada da Série A do Brasileierão.

São dois desfalques, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Um é o zagueiro Kanu. Quem ocupa a vaga é Ramon, que volta após cumprir suspensão no empate em 0 a 0 com o Fluminense.

Já para o lugar do volante Amaral, o favorito a ser escalado é José Welison, que ganharia sua primeira chance como titular desde que foi sacado do time, após a 2ª rodada do campeonato. Até então, ele vinha atuando improvisado de lateral direito. Foi assim que manteve a titularidade no time campeão baiano deste ano.

No treino coletivo desta quinta, em que os titulares enfrentaram os reservas, Welison atuou o tempo todo no time de cima, na vaga de Amaral. Pelas instruções de Mancini, ele se posicionou imediatamente à frente da defesa, quase como um terceiro zagueiro. A ideia é que, contra o Atlético-PR, ele fique mais fixo na marcação, liberando os laterais Diego Renan e Euller para ajudar na armação das jogadas.

Dessa forma, o Vitória reproduziria o esquema tático com três zagueiros, que, nas três vezes em que foi utilizado pelo Leão nesta Série A, obteve dois triunfos e um empate.

No jogo passado, o esquema só não foi usado devido à suspensão de Ramon. Domingo, será a ausência de Kanu que vai impedir o Vitória de ir a campo com três zagueiros.

De resto, a tendência é que os titulares contra o Fluminense sejam mantidos. Assim, o atacante boliviano Rodrigo Ramallo, regularizado há três dias, fica como opção no banco de reservas. Já o meia Serginho, também recém-contratado, ainda aguarda regularização para poder estrear.

O meia colombiano Cárdenas, por sua vez, se apresenta ao clube apenas nesta sexta, 15, e ainda não tem data de estreia.

adblock ativo