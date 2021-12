José Welison ficará, no mínimo, 6 meses fora dos gramados

Substituído após sentir dores no joelho durante o jogo do Vitória contra o Colo-Colo, no último sábado, 21, o volante José Welison sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e passará por cirurgia na próxima semana. A notícia foi divulgada por meio do site oficial do Leão nesta segunda, 23.

Segundo os médicos do clube, o tempo para o jogador voltar aos gramados é de seis a oito meses. Com o desfalque de Welison, quem já pode preparar as chuteiras para assumir a posição de titular da vaga contra o Galícia, na quarta-feira, 25, em Pituaçu, é o volante Flávio.

O próprio técnico Ricardo Drubscky fez questão de adiantar a entrada do atleta, depois de saber da contusão de José Welison. "Acredito que o Flávio comece como titular. Temos o Marcelo e o Gabriel, mas os dois estão voltando de contusões, então não terão condições de jogo. Flávio, até pela maneira como entrou [contra o Colo-Colo], seguro, pode ser o substituto".

O treinador ainda declarou: "Estou feliz. Triste pelo Zé, mas feliz pelo Flávio. Já tinha informações do (auxiliar-técnico) Carlos Amadeu sobre a qualidade desse garoto. Já está treinando com a gente há dez dias. Dentro do jogo, mostrou personalidade, e acredito que não vai ter problema em começar jogando".

