José Welison diz que aceita ser improvisado, mas prefere o meio-campo

As dificuldades para encontrar um bom lateral que encaixe no time não tem dado ao técnico do Vitória, Vágner Mancini, outra opção que não usar o seu coringa. José Welison, apesar de ser volante de origem, tem atuado como lateral improvisado pelo Leão.

Desde que subiu das divisões de base para o time principal, Welison tem se revesado entre sua posição de origem e a necessidade da equipe. Para ele, isso não é um problema, mas a preferência é pela posição na qual já está acostumado a jogar.

”Pra mim é bom adquirir uma posição a mais no time e poder ajudar meus companheiros, mas eu não me vejo como lateral. Prefiro jogar como volante, mas jogo na lateral sempre que for preciso”, contou o atleta, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 15, no Barradão.

Entretanto, independente de ser colocado em uma posição diferente da sua função de origem, o atleta exaltou o trabalho que vem sendo feito pelo treinador.

"A gente sabe da qualidade do Mancini, do trabalho que ele vem fazendo. A gente não tem dúvida nenhuma do que ele faz na equipe, do que ele vai mexer, qual peça vai colocar, a gente sabe que é sempre em prol do grupo, é para melhorar a nossa equipe", disse Welison.

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 16, contra o Sampaio Corrêa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

