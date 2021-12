José Rocha diz que irá à Justiça para ter assembleia

O grupo de oposição no Vitória, liderado pelo presidente do Conselho Deliberativo, José Rocha, vai recorrer da decisão judicial que cancelou a Assembleia Geral marcada para domingo e que votaria o novo estatuto do clube. A ação exige que a proposta de reforma do estatuto seja apreciada pelo Conselho antes de ser votada pelos sócios.

Rocha afirma: "A convocação da assembleia atende, sim, ao estatuto vigente. O artigo 25, inciso V, é claro: a votação do estatuto do clube cabe privativamente à assembleia geral, e não ao Conselho".

Quanto aos pontos que faltariam ser discutidos pelo Conselho, José Rocha rebate: "O projeto já diz que o presidente do Conselho só pode se reeleger uma vez, até por ser exigência do Profut. E querem também o veto que políticos se candidatem a presidente do Vitória, só que discriminar uma categoria é proibido pela Constituição Federal. E se alguém quiser discutir o projeto, é só levar emendas para a assembleia. Estão querendo se apegar a questões menos importantes para tentar barrar a aprovação da eleição direta".

Caminhada

José Batista, o torcedor que prometeu ir a pé de Feira de Santana até a Igreja do Bonfim (percurso de 140 km) caso o Vitória voltasse à Série A, iniciou sua jornada nesta segunda-feira, 14. A previsão é que chegue na sexta.

