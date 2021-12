O comentarista esportivo Lélio Gustavo, da Rádio Itatiaia, foi demitido nesta segunda-feira, 31, após ofender o time do Vitória em uma crítica. Após a partida contra o América MG, válido pela partida de ida do Campeonato Mineiro, Neto Berola, ex-Vitória, alfinetou um jornalista da Globo, Bob Faria, através de uma rede social. Irritado com os insultos direcionados ao amigo, Lélio exagerou durante um comentário em um programa de televisão, chamando o Vitória de "time de m....!".

A direção do Rubro-negro se manifestou com nota de repúdio às ofensas e prometeu tomar medidas legais contra Lélio. O comentarista trabalhava na emissora há 20 anos.

Veja o vídeo

Da Redação Jornalista é demitido por insultar time do Vitória

adblock ativo