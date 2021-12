Jorginho exige triunfo em casa contra Grêmio sem Felipão

Com Felipão ou não, o técnico do Vitória, Jorginho, não admite outro resultado que não seja o triunfo diante do Grêmio neste sábado, 2, às 21 horas, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasieliro.

"Temos duas vitorias na competição, mas as duas foram fora. Está na hora de vencer em casa. Eu considero o grêmio um dos favoritos ao título, mas na nossa casa quem deve mandar somos nós", disse o treinador.

Para o jogo, a única dúvida é o substituto de Adriano, que pertence ao Grêmio. Após o treino desta sexta-feira, 1º, o técnico rubro-negro alegou que não ainda não decidiu se escolhe Marcelo ou o uruguaio Luis Aguiar. Já o volante José Welison retorna ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Sem Felipão

No lado do Grêmio, apesar de já ter anunciado Felipão como novo técnico, quem comanda o time no Barradão é o interino André Jardine. O ex-técnico da Seleção só assume na próxima segunda.

Durante a semana, Jardine promoveu três mudanças em relação ao time que vinha atuando sob o comando de Enderson Moreira, demitido no último domingo, após a derrota para o Coritiba: Breno, Dudu e Edinho voltam à titularidade, nos postos de Saimon, Fernandinho e Ramiro, respectivamente.

Atacantes de malas prontas

O atacante Rômulo, sem espaço no Vitória, está prestes a assinar contrato de empréstimo com o Paysandu. Outro que deve sair é Alan Pinheiro, que negocia com o ASA de Arapiraca.

