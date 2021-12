Jorginho é mantido e tem total confiança da diretoria

A canoa de Jorginho ainda não virou, mas está remando contra a maré. De encontro às críticas da torcida e aos números no Vitória, a diretoria do clube deu mais um voto de confiança para o treinador tentar tirar o Leão da deriva. Contra o Coritiba, na quarta-feira, 20, ele continua com respaldo para espantar a ameaça de rebaixamento, no Estádio Couto Pereira, no Paraná.

Mesmo com a confiança da diretoria, Jorginho precisa mudar seus números no Vitória. Nos nove jogos comandando a equipe, o treinador obteve um aproveitamento de apenas 37%, o pior desempenho entre os últimos 13 treinadores que comandaram a equipe. O último que teve números inferiores foi Mancini, em 2009.

Contra números não há argumentos, certo? Nem tanto, pelo menos para o presidente do clube, Carlos Falcão. O gestor acredita que Jorginho não pode ser comparado aos outros técnicos que não disputaram a Série A, como Gusmão, Cerezo e Benazzi. "A situação não está boa e precisa melhorar. Porém, o nível de exigência é diferente entre a Série A e o Baiano. Estes números não podem ser considerados. Como comparar Jorginho com Cerezo, que só treinou no Baiano?", argumentou o mandatário.

De fato, considerada apenas a competição nacional, a quantidade de comandantes diminui para seis entre as campanhas de Jorginho e de Mancini. O problema é que a situação piora ainda mais se colocar apenas os últimos treinadores que comandaram o Vitória na Série A.

Considerando apenas a elite, até Toninho Cecílio obteve uma campanha melhor que do atual técnico: 42%. Antônio Lopes, na reta final do Brasileirão 2010, foi pior que Jorginho. Um desempenho de 36%, semelhante ao técnico atual. Com um detalhe: o Vitória acabou rebaixado com Antônio Lopes.

Mesmo com a pressão da torcida, os dirigentes pedem mais calma ao torcedor rubro-negro. Para Falcão, Jorginho precisa de mais tempo para trabalhar e superar a fase.

"Ontem (domingo), me reuni com conselheiros e dirigentes para discutir assuntos do clube. Em nenhum momento foi cogitado a saída do treinador. Confiamos nele. Ainda não tive tempo de conversar com ele, mas Jorginho é o nosso treinador", garantiu Falcão. Jorginho está no clube desde o duelo contra o Botafogo, antes da parada para a Copa. Venceu duas e perdeu outras três.

Meia

O presidente também desmentiu que o Vitória estaria procurando um novo meia. Entretanto, assegura que o mercado não está fechado para o clube. "Achamos que o Marcinho está sozinho no meio-campo criador. Mesmo assim, não estamos na busca de um meia. Apenas estudamos a possibilidade, caso surja uma oportunidade no mercado. Até lá, este é o elenco", disse Falcão.

adblock ativo