Jorginho é demitido e se despede do Vitória nesta quarta

O técnico Jorginho foi demitido do Vitória por conta da irregularidade do time durante o Brasileirão. A informação não é confirmada oficialmente pelo clube. A assessoria do Leão diz que Jorginho está no Paraná para comandar o grupo contra o Coritiba nesta quarta-feira, 20. Mas, nos bastidores do futebol, fala-se que o treinador se despede da equipe após a partida.

Em enquete realizada pelo Portal A TARDE, 51% dos 734 internautas que participaram do levantamento (até as 8h40 desta quarta) diziam que a situação de Jorginho no leão era insustentável.

O burburinho entre especialistas é que novo técnico do time será Enderson Moreira, que estava desempregado desde que deixou o Grêmio. O treinador foi revelado pelo Ipatinga e ganhou destaque no Goiás depois de conquistar o título da série B em 2012 e fazer boa campanha na série A em 2013.

