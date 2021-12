Jorginho confirma Vitória com apenas uma alteração

O técnico Jorginho confirmou o Vitória, nesta sexta-feira, 8, com apenas uma mudança: Adriano retorna no lugar de José Welison. No entanto, o treinador tratou de ressaltar que em sua equipe "não tem ninguém que seja titular absoluto. Todos têm condições de jogar", disse o comandante.

O atacante paraguaio Guillermo Beltrán foi regularizado, mas não viaja neste sábado, 9, com o grupo. Ele, inclusive, participou do time reserva do treino coletivo de ontem à tarde. Os titulares foram derrotados por 1 a 0, com gol de William Pica-Pau.

As novidades na lista de relacionados ficaram por conta do lateral-esquerdo Mansur, do volante Neto Coruja e o atacante Marcos Junio, que vai sentar no banco de reservas pela primeira vez.

Sobre o fato de o Vitória nunca ter vencido os "grandes" paulistas pela Série A, em São Paulo, Jorginho parece não dar muita importância. "Esse negócio de tabu não influencia. Depois que as equipes entram em campo, isso não existe. Precisamos é ficar atentos ao time deles para que possamos vencer".

