Jorginho confirma interesse do Vitória; só falta oficializar

O Vitória ainda não oficializou, mas é quase certo que o novo técnico será Jorginho, que assumiria a equipe até o final da temporada pelo Brasileirão. O treinador comandou o Bahia em 2012 e 2013 e estava sem clube. Sua última atuação foi em 2013 pelo Naútico-PE, onde comandou o time por apenas sete rodadas no Brasileiro, com seis derrotas e um triunfo.

Jorginho confirmou que foi procurado pelo Vitória e manifestou interesse em treinar o Vitória, time que conhece do tempo em que trabalhou em Salvador. A contratação só depende agora de a diretoria bater o martelo e assinar os papéis [participe da enquete abaixo].

A diretoria afirmou esta semana que o novo técnico assumirá a equipe depois do jogo contra o Botafogo, no domingo, 25, às 18h30, no Moacyrzão. "Estamos trabalhando para que este novo treinador assista o jogo contra o Botafogo e assuma no dia seguinte", disse em entrevista o presidente do Vitória, Carlos Falcão.

O rubro-negro está sendo comandado interinamente pelo técnico Carlos Amadeu, que não vem agradando à torcida. Amadeu comandou o Leão em dois jogos, em que teve o mando de campo, e perdeu todos, primeiramente para o Palmeiras por 1 a 0, e para o Atlético-MG por 3 a 2.

