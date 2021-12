Jorginho comanda treino técnico na Toca do Leão

O técnico do Vitória, Jorginho, comandou na tarde desta terça-feira, 5, um treino técnico na Toca do Leão, visando o duelo diante do São Paulo, no domingo, 10, às 18h30, no estádio Morumbi.

O elenco fez um trabalho com bola, mas o treinador rubro-negro não deu pistas sobre o time que enfrenta a equipe paulista. O volante Cáceres, que se recupera de uma fissura no dedão do pé, participou normalmente do treino. O lateral Juan e o meia Escudero, que estão próximos de retornar aos gramados, fizeram atividades na academia.

Na parte da manhã, os jogadores realizaram apenas trabalhos físicos. Depois, todo elenco participou de uma palestra com o árbitro baiano Lúcio José Silva de Araújo. Foram 50 minutos de conversa e dúvidas sobre as regras do futebol e como evitar cartões amarelos ou expulsões por reclamação.

