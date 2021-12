Jorginho comanda coletivo e muda zaga do Vitória

O técnico Jorginho comandou um coletivo no Barradão nesta segunda-feira, 14, e fez uma mudança na formação da equipe que vinha sendo testada durante a pausa da Copa do Mundo.

Na zaga, Alemão deu lugar a Luiz Gustavo. A equipe foi montada com Wilson, Ayrton, Luiz Gustavo, Kadu e Euller; Adriano, Richarlyson e Welison; Caio, Willie e Dinei. O defensor Kadu é titular, mas pode perder a vaga, caso não seja regularizado até quarta, 16.

Inauguração do gramado

Nesta terça, 15, às 18h30, será inaugurado o gramado do Barradão, com um torneio com quatro equipes (imprensa, sócios-torcedores, conselheiros e funcionários).

