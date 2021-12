Jorginho ainda não definiu o substituto de Marquinhos

Com o contrato terminando no dia 30 de junho, Marquinhos já disse que não joga mais pelo Vitória. Isso porque ele já fez seis partidas no Brasileirão e não pode completar sete se quiser atuar por outro clube na Série A. Diante disso, uma interrogação surgiu na cabeça do técnico Jorginho: quem vai entrar no ataque do Leão, nesta quarta-feira, 28, no duelo com o Goiás?

A primeira alternativa é escalar Dinei ao lado de Souza. "Podemos fazer isso, sim. Vai depender", disse Jorginho, que também poderá utilizar Willie. Mas, pelas palavras do treinador, ele não será titular.

Jorginho pode optar por Cáceres para formar a dupla de armadores com Léo Costa. Dessa forma, o ataque ficaria a cargo de Caio e Souza ou Dinei. Quem também está na lista é o veterano Hugo, mas, pelo que jogou até agora, é pouco provável que ele recupere a titularidade diante do ex-clube.

Pica Pau em Goiânia

O atacante William Henrique viajou para Goiânia, foi integrado à delegação rubro-negra nesta terça, 27, e será mais uma opção do treinador. Recuperado da uma contusão na musculatura da cervical, William vai ocupar a vaga aberta com o desligamento de Marquinhos.

Ainda nesta terça, às 16h, o time vai treinar no Centro de Treinamento Urias Magalhães do Atlético Goianiense. Ayrton, com uma pancada na coxa, e Caio, trauma na mão, foram as baixas do jogo contra o Botafogo, do último domingo, em Macaé.

