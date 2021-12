Jorge Wagner treina pela primeira vez no Vitória

Quatro dias após ser anunciado oficialmente pelo Vitória, o meia Jorge Wagner treinou pela primeira vez no clube nesta terça-feira, 27, na Toca do Leão. O jogador se juntou ao elenco principal que se prepara para a estreia do Campeonato Baiano no domingo, 1º, contra o Bahia de Feira.

Na atividade comandada pelo técnico Ricardo Drubscky, os atletas iniciaram os treinos do dia com um trabalho específico de finalização. Nesta tarde, o treinador dividiu o elenco rubro-negro em dois times para um treino tático.

Lenilson e Rogério se recuperam

O meia Lenilson voltou a participar do treinamento, nesta terça, depois de se recuperar de uma lesão muscular. De acordo com nota divulgada no site do Vitória, o jogador será observado até o encerramento da preparação do time, no sábado, 31, para ver se há condições de ser relacionado para a partida de domingo.

Outro atleta que se recupera é o atacante Rogério. O jogador passou por um exame de imagem, e foi constatado que a lesão está cicatrizada. Segundo os médicos do clube, existe a possibilidade dele ser utilizado para a rodada de abertura do Baianão.

