Jorge Wagner treina como titular e deve substituir Pedro Ken

Ao que tudo indica, o técnico do Vitória, Vagner Mancini, deve optar pela experiência do meia Jorge Wagner para substituir Pedro Ken na partida contra o CRB, no sábado, 24, em Maceió.

Na tarde desta quarta-feira, 21, ele começou a armar a equipe titular para o duelo e escalou o veterano no meio-campo. Dessa forma, Flávio foi sacado e treinou na equipe reserva. Na lateral esquerda, Euller foi o escolhido para a vaga de Diego Renan, também suspenso.

A equipe titular treinou com Gatito Fernández, Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Euller; Amaral, Jorge Wagner, Rhayner, Escudero e Vander; Elton.

O elenco rubro-negro volta aos trabalhos na manhã desta quinta, 22, em Pituaçu. O treino será fechado para a imprensa.

