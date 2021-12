Jorge Wagner pede reforços; zagueiro e lateral se aproximam

Mesmo depositando tanta confiança no plantel atual, Jorge Wagner não esconde a necessidade de novas contratações para a Série B, principalmente para suprir as saídas.

"É preciso trazer reforços. Quando perdemos jogadores importantes como Neto Baiano, precisamos de reposição. É uma competição longa e temos que qualificar o elenco. Teremos cansaço, contusões e suspensões. Precisamos de um grupo grande e de qualidade", opinou o capitão.

Ele elogiou o principal alvo da diretoria: "Ricardinho, se chegar, vai ser um grande reforço. Todos nós temos a ganhar. A competição é grande, e todos terão oportunidades, por isso acho importante ter jogadores deste nível".

O Ceará não pretende liberar o meia por menos de R$ 2 milhões, o valor de sua rescisão de contrato. Existe uma alternativa: Ricardinho renovaria com o Vovô, que o emprestaria. O problema é que o gaúcho de 29 anos não pretende estender seu vínculo com o clube cearense e quer assinar por três temporadas com o Leão.

Enquanto um nome forte não vem, o Vitória está próximo de anunciar dois reforços, digamos, sem tanta pompa: o zagueiro Guilherme Mattis, do Fluminense, e o lateral direito Diogo Mateus, do Internacional.

Mattis, de 24 anos, não joga desde março, quando se submeteu a uma artroscopia no joelho direito para corrigir uma lesão no menisco. Já Diogo, de 22, é reserva da equipe gaúcha e ainda não jogou em 2015. Pelo visto, por ora, pouca coisa vai mudar no Rubro-Negro.

