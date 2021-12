Jorge Wagner é apresentado oficialmente no Vitória

Novo reforço do Vitória para a temporada 2015, o meia Jorge Wagner foi apresentado oficialmente ao clube na manhã desta sexta-feira, 23. O evento aconteceu às 11h, na sala de imprensa do Barradão, e foi conduzido pelo Diretor Executivo de Futebol do rubro-negro, Anderson Barros.

"É uma responsabilidade muito grande, mas com certeza estarei preparado junto com os companheiros para realizar uma boa temporada. A parte física nunca foi motivo de preocupação, pois sempre tive cuidado e a dedicação nos treinamentos. Agora é trabalhar para que eu possa ter condições de jogo na estreia do campeonato baiano", disse ele.

O jogador de 36 anos concluiu a bateria de exames nesta quinta e foi considerado apto para assinar o contrato com o Leão até o final deste ano. Apesar de já ter atuado nas divisões de base do Vitória, Jorge Wagner foi revelado pelo arquirrival Bahia. Mas a rivalidade parece não ser problema para o atleta.

"Estou me sentido feliz e orgulhoso, pois a gente esperou muito por este momento. Tenho uma gratidão muito grande pelo Bahia, que me projetou para o futebol brasileiro, mas estou no Vitória e tenho que ir bem nos treinamentos para dar uma repsosta positiva dentro de campo", ressaltou Wagner.

Além de ter atuado no futebol baiano, o meia foi campeão da Libertadores-2006 pelo Inter e bi brasileiro pelo São Paulo, em 2007 e 2008. Antes de voltar ao rubro-negro, ele estava no Kashima Antlers, do Japão.

