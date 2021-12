Jorge Wagner é apresentado com grande apoio da família

Parecia uma rotineira apresentação de jogador no Vitória, na manhã desta sexta, 23. Enquanto o reforço não chegava, jornalistas discursavam pelo prêmio de melhor entendedor de futebol, alguns brincavam de Candy Crush no celular e outros reclamavam do ar-condicionado. A pauta parecia um senso-comum: Jorge Wagner, ex-Bahia e agora no Leão.

Porém, o foco mudou quando 17 pessoas, entre adultos e crianças, invadiram a sala de imprensa para acompanhar de perto o fim de uma espera que durou 15 anos. O filho mais ilustre de Antônio Jorge da Conceição estava voltando para a antiga casa.

Com seus 60 anos, o paizão deixava uma lágrima cair a cada fala do meio-campista. "Ele saiu do meu convívio em 2000 e desde então eu sonho com este retorno. Era difícil acompanhar seu crescimento, sua formação como homem. Finalmente realizo o sonho de ver meu filho jogando no Vitória. Agora posso assistir a todos os jogos dele. Dia 1º (de fevereiro), contra o Bahia de Feira, vou trazer Feira de Santana toda para torcer pelo Leão", prometeu Antônio Jorge.

Até quem acompanhava Jorge Wagner na Espanha, na Rússia e no Japão comemora. "Nem estava mais acostumada com este calor de Salvador. Estou derretendo, mas feliz da vida. Finalmente poderei voltar a me dedicar aos estudos. Até minhas enxaquecas que tinha no Japão passaram", disse a esposa do atleta, Karine Rabelo Conceição.

Jorge Wagner jura que não partiu dele a ideia de trazer a galera de Feira, mas gostou da invasão. "É muito bom esse apoio da família. Veio quase toda a turma de Feira, minha cidade natal. Minha família sempre esteve presente em todos os momentos da minha carreira. Desde os jogos nos colégios lá em Feira, mãe, pai e irmãos me acompanhavam. E chegar em um momento desses, na minha volta à Bahia, é algo muito importante para mim", disse, aos 36 anos.

Passado

Enquanto a família fazia festa e aplaudia cada suspiro do meia na coletiva, o Vitória tratou de ofuscar o passado do atleta, que atuou no arquirrival e nunca escondeu seu desejo de retornar ao Bahia.

Além de uma camisa personalizada, Jorge Wagner foi o primeiro jogador apresentado a receber o cartão do programa Sou Mais Vitória. Além de novo camisa 10, ele agora é sócio do clube. Mesmo assim, o manto rubro-negro não é nenhuma novidade para o veterano, que também jogou nas categorias de base do Leão.

"Que bom estar chegando e sendo bem aceito. Na verdade, comecei no Bahia e, logo em seguida, vim para o Vitória. Fiquei aqui entre 92 e 94. Disputei competições em Salvador, São Paulo e campeonatos sul-americanos. O Vitoria fez parte da minha formação como profissional. Tenho carinho muito grande pelo clube", afirmou. E acalmou a torcida, garantindo: "Com certeza irei comemorar, não só gol contra o Bahia, mas contra qualquer time que enfrentar".

O meia também reencontra Neto Baiano, que ele chamou de 'mala' antes de atuarem juntos no Kashiwa Reysol, do Japão. "Mais um para me ajudar a fazer gol. Esqueça esta besteira que ele foi do Bahia. O que importa agora é que ele está do lado certo. Estou muito feliz pela vinda dele", assegurou o atacante.

