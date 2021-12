Jordy treina com bola e viaja para enfrentar a Ponte Preta

Depois de uma semana de mistérios, o atacante Jordy finalmente treinou com bola e está apto para a partida do Leão contra a Ponte Preta, neste domingo, 27, no estádio do Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo será válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série B.

Outro atleta que levantou dúvida durante os dias da preparação foi o volante Lucas Cândido. No entanto, apesar da lesão muscular na coxa, o jogador desfalcará a equipe em decorrência de uma virose. Ele não treinou na sexta e continua se recuperando.

Enquanto isso, o restante do grupo Rubro-Negro fechou a preparação para o duelo diante da Macaca neste sábado, 26, na Toca do Leão. Antes das atividades, Geninho comentou sobre as dificuldades que será enfrentar a Ponte dentro dos seus domínios e ainda com esperança de brigar pelo bloco da frente na classificação.

“A Ponte joga como se fosse a última cartada para tentar o acesso. Se ela ganhar, cola no bloco da frente, se não ganhar, vê o bloco da frente fugir. A gente vai enfrentar uma Ponte motivada. É um jogo que vai ser decidido nos detalhes”, disse o treinador.

No campo, o comandante realizou alguns ajustes táticos e depois trabalhou exaustivamente as bolas paradas ofensiva e defensiva. Ao fim do treino, Geninho confirmou a lista os convocados para o confronto com o alvinegro campineiro. O atacante Negueba foi liberado para reforçar os aspirantes e não viaja com a delegação.

Em seguida, o grupo relacionado almoçou na concentração e seguiu para o Aeroporto Internacional de Salvador.

