Jordy e Van não treinam e podem ficar de fora de duelo contra o Figueirense

Com dores no púbis, o atacante Jordy Caicedo que marcou o gol do triunfo do Vitória diante da Ponte Preta na última rodada da Série B, treinou apenas poucos minutos na manhã desta quinta-feira, 31, seguindo recomendação do departamento médico. Ele está sendo pouco exigido em todas as atividades do Leão durante a semana.

Quem também segue de fora, é o lateral-direito Van. Ele voltou a se queixar de dores no adutor da coxa esquerda e não participou do treino em campo com o restante do elenco do Vitória. O lateral fez um treino separado, e participou de atividades no departamento de fisioterapia.

Com que tinha à disposição, o técnico Geninho promoveu um mini-coletivo. Ele revezou alguns atletas na equipe considerada titular. Os únicos a não participarem da atividade foram os goleiros, que trabalharam fundamentos da posição em separado.

O elenco do Vitória se reapresenta na sexta-feira, 1°, e em seguida inicia a concentração para a partida de sábado, 2, diante do Figueirense, no Barradão.

adblock ativo